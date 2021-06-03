Aksaray'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Uğur Öztürk (42) yönetimindeki 34 ZZ 4430 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Niğde Otoyolu Gülpınar beldesi yakınlarında, lastiğinin patlaması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü ile otobüs personeli Muhyettin Yağız (40) ve Murat İnce (53) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika