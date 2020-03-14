Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı

13 dakika önce

Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarpıp, şarampole düştü.

Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı, System.String[]

AKSARAY- Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarpıp, şarampole düştü. Kazada 44 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.40 sıralarında Aksaray-Adana Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İsbir idaresindeki Gülaras firmasına ait İstanbul'dan Adana'ya giden 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen Cavit Kızıykaya idaresindeki 01 ADF 774 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeride geçerek şarampole düştü. Kazada, 42 yolcu ile 2 de otobüs şoförü ve muavini olmak üzere 44 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü ise gözaltına alındı. Otobüs şoförü Mehmet İsbir'in ilk ifadesinde, TIR'ın aniden önüne çıktığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini söylediği öğrenildi.


Aksaray, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:33 Kaynak: DHA
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