Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (2) - Son Dakika

Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (2)

6 saat önce

AYNI OTOBÜSE TEKRAR BİNDİRMİŞLERAksaray'da yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada yaralanan 44 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (2), System.String[]

AYNI OTOBÜSE TEKRAR BİNDİRMİŞLER

Aksaray'da yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada yaralanan 44 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Yolculardan Yakup Menteş, İstanbul Esenler Otogarı'ndan çıktıklarında trafik polislerinin otobüsün lastik basıncının düşük olması nedeniyle gidişine izin vermediğini ileri sürdü. Menteş, "İstanbul'dan Adıyaman'a gidiyordum. İstanbul Esenler Otogarından çıkarken trafik polisleri otobüsün lastik basıncını ölçtü ve otobüsünün gidişine izin vermedi. Firma, yolcuları bir servise bindirerek otogar dışında bir köprünün altına getirdi. Burada bizi yine aynı otobüse bindirdiler. Ben arka tarafta oturuyordum. Diğer yolcular şoförün uyuduğunu söylediler" dedi.


İstanbul, Aksaray, Menteş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:16 Kaynak: DHA
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