Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (3) - Son Dakika

Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (3)

6 saat önce

OTOBÜSÜN LASTİKLERİ UYGUN DEĞİLAksaray'da yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 44 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (3), System.String[]

OTOBÜSÜN LASTİKLERİ UYGUN DEĞİL

Aksaray'da yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 44 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın ardından çalışma başlatan polis, otobüsün lastiklerinde inceleme yaptı. Otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 santim olması gerekirken, kaza yapan otobüsün lastiklerinin diş derinliğinin 2 santim kaldığı ve bu şekilde yolculuk yapmasının yasak olduğunu tespit edildi. Otobüs sürücüsü Mehmet İsbir'e 776 lira para cezası kesildi.


Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:01 Kaynak: DHA
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