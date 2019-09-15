Son Dakika Haberleri: Aksaray'da yolcu otobüsü yandı
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Aksaray'da yolcu otobüsü yandı

1 saat önce

Aksaray'da hareket halindeki yolcu otobüsündeki yangın, yolcular tahliye edilerek söndürüldü.

Aksaray'da yolcu otobüsü yandı, System.String[]

Aksaray'da hareket halindeki yolcu otobüsündeki yangın, yolcular tahliye edilerek söndürüldü.

Alnan bilgiye göre, İzmir'den Van'a giden Metin Yücekuş (59) idaresindeki 46 LK 297 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, Aksaray- Konya kara yolunun 30. kilometresinde aracı durdurarak, 30 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Aksaray, İzmir, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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