Aksaray'da yolcu otobüsünün bagajında yasa dışı yollarla yurda getirilen 30 sincap bulundu - Son Dakika

Ekipler, kafes ve kutuların sahibi Berat D'ye 29 bin 662 lira idari para cezası uyguladı.

"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy'dan ilk açıklama: Geçmiş olsun mesajı bekledim

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı