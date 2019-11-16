Son Dakika Haberleri: Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Son Dakika Güncel Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. - Son Dakika

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

6 saat önce

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi., System.String[]

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:24 Kaynak: AA
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