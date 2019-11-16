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Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
6 saat önce
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:24 Kaynak: AA
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
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