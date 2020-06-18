Aksaray'da yonca ve yem fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

Aksaray'da yonca ve yem fabrikasında yangın (2)
ALEVLER 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜYonca ve yem fabrikasında çıkan yangına Aksaray Belediyesi ve çevre belediyelerden 10 itfaiye ekibi sevk edildi.
ALEVLER 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yonca ve yem fabrikasında çıkan yangına Aksaray Belediyesi ve çevre belediyelerden 10 itfaiye ekibi sevk edildi. Belde sakinleri de tarımsal sulamada hortumlarıyla su tutarak alevleri söndürmeye çalıştı. Alevler yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu söndürüldü. Yangınla mücadelede yardımcı olan vatandaşlardan Hüseyin Oymak, "Buradan geçerken insanlık görevimizi yapıp yardımcı olmak istedik. İtfaiye bir taraftan biz bir taraftan mücadele etmeye başladık. Rüzgarında etkisi ile yangın bütün depolara sıçradı. Bu kadar rüzgar olmasa yangın büyümezdi." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:15 Kaynak: DHA
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