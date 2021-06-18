Aksaray'da yuhalandığı iddia edilen otizmli ailelerle muhtarı Vali barıştırdı - Son Dakika

AKSARAY'da 2019 yılında otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanması üzerine yaşanan olayların ardından küs olan Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç ile otizmli aileler, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun araya girmesiyle barıştı.

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrencinin eğitim gördüğü Mehmetçik İlkokulu'nda, aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi. 7 Kasım 2019'da özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Bir grup velinin de okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladığı iddia edildi. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Aksaray'da incelemelerde bulundu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, küs olan iki tarafı bir araya getirdi, Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ndeki sabah kahvaltısında tarafları barıştırdı. Vali Hamza Aydoğdu, "2019 yılında Aksaray'da özel eğitim okulumuzla ilgili hiçbirimizin istemediği bir hadise yaşanmıştı. Bu olaydan dolayı dernek yöneticileriyle mahalle muhtarı arasında ufak bir tatsızlık olmuştu. Muhtarım buraya çiçek getirerek, çiçek vererek kadınlarımızdan özür diledi. Bu olayın yaşanmaması gerektiğini ve güzel temennilerini iletti. Kadınlarımızda sağ olsunlar yüce gönüllülük gösterdiler. Burada şu karara vardık, konu çocuklarımız ise biz her zaman bir araya geleceğiz. Hiçbir zaman çocuklarımız üzerinden duygusal anlamda bir çatışmaya girmeyeceğiz. Burada iki tarafın barışması beni çok mutlu etti. Aksaray'da bir pozitif hava var. Biz elbirliğiyle, birlik beraberlik içerisinde şehrimizin değerlerini yüceltmeye davam edeceğiz. Şehrimizde 2 özel eğitim okulumuz var. Bir tane daha yapacağız. Şehrimizde 500 özel öğrencimiz var. Bu öğrencilerle iyi bir uyum içindeyiz" diye konuştu.

Aksaray Otizmli Çocuklar Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz ise "Bizim amacımız gerçekten bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Biz çocuklarımızın eğitim hakkı için mücadele ediyoruz. Ben sadece bir dernek başkanı değilim ve aynı zamanda bir otizmli çocuk annesiyim. Bütün savaşım ve mücadelem oğlum ve onun gibi olan çocuklar için. Bu savaşta kırdık ve kırıldık. Biz burada muhtarımla kalacağız. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı. Bu olayın iyi şeylere de vesile olduğunu düşünüyorum. Okullarımız aynı düzen gidecekti. Şimdi yeni bir okul müjdesi aldık. Kimse bizi yanlış anlamasın. Bazen duygularımıza yenik düşüyoruz. Bu konuda Aksaray halkından özür diliyoruz. Keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı diyoruz" dedi.