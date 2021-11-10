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Aksaray'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Aksaray'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü

10.11.2021 11:02
Aksaray'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü

Aksaray'ın Güzelyurt ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Havaların soğuması ve kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte Aksaray'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Güzelyurt ilçe merkezi, Akyamaç Mahallesi ve ilçeye bağlı Sivrihisar köyü beyaza büründü. Kar yağışının devam ettiği yüksek kesimlerde ve ilçe merkezinde de kar tutmaya başladı.

Kar yağışının üreticilere umut olduğunu belirten Muhammet Ata (28), "Kar uzun zamandır yağmıyordu, kurak geçiyordu. Şu yağan kar, tekrar mahsullerimizin yeşereceğine bir umut oldu. Sürümlerimiz halen devam ediyor. Ekimlerimizi gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum. İnşallah devamı da gelir" ifadelerini kullandı.

İlçe halkından Mustafa Balkış (55) ise "İç Anadolu bölgesine 2 yıldır gelmeyen kar Maşallah bu sene erken geldi. Çiftçilerimizin yüzü güldü" dedi.

(Yasin Can/İHA)

Aksaray'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü
Aksaray'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü

Güzelyurt, Hisarcık, Aksaray, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika


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