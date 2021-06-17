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Aksaray'da Yunus Emre Yazarlık Kampı Başladı - Son Dakika

Aksaray'da Yunus Emre Yazarlık Kampı Başladı

17.06.2021 21:06
Aksaray'da Yunus Emre Yazarlık Kampı Başladı, System.String[]

Aksaray Valiliği ve Kop İdaresi işbirliğinde düzenlenen Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı ilk gününde şair ve yazarları ağırladı.

Aksaray Valiliği ve Kop İdaresi işbirliğinde düzenlenen Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı ilk gününde şair ve yazarları ağırladı.

16-20 Haziran 2021 tarihleri arasında 5 gün boyunca sürecek kampta Ihlara Vadisi içerisinde farklı noktalarda oluşturulacak yazarlık atölyelerinde gençler yazarlık eğitimi alacaklar. Kamp süresince katılımcı öğrencilere şair, yazar ve alanında uzman ünlü isimlerle bir araya gelerek söyleyişi gerçekleştirecekler.

Yunus Emre Yazarlık Kampının ilk günü Güzelyurt ilçesi Selime-Yaprakhisar Kamp Alanında yapılan açılış töreni ile başladı. Ünlü şair, yazar ve dijital medya ve içerik üreticilerinin konuk olduğu programda kampa katılan yaklaşık 120 öğrenci misafir konuşmacıların yazarlık deneyimleri üzerine söyleyişi gerçekleştirdi.

Vali Hamza Aydoğdu kampın ilk gününde gençlerle birlikte sunum yapan şair ve yazarları dinlerken düzenlenen kampa katılan gençleri Aksaray'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirtti.

Gençler ve misafir şair ve yazarlar ile kamp ateşini yakan Vali Hamza Aydoğdu Aksaray'ın tarihi ve tabi güzellikleri içerisinde düzenlenen kampta gençlerle bir süre sohbet etti.

Unesco ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesiyle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aksaray'da Yunus Emre Yazarlık Kampı Başladı - Son Dakika


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