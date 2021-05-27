Aksaray'da yuvadan düşen şahin yavruları, itfaiye tarafından yerine bırakıldı - Son Dakika

Aksaray'da yuvalarından düşen şahin yavruları, itfaiye ekiplerince tekrar yerlerine konuldu.
Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin çatısının altına yuva yapan şahinin 3 yavrusunun kaldırıma düştüğünü görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavruları alarak Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.
Burada kontrolden geçirilen 3 yavru, itfaiye görevlileri tarafından merdivenle yuvaya ulaşılarak yerine konuldu.
Kaynak: AA
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