Aksaray'da yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, okullarda eğitime başladı.

Aksaray'da öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçelerinde sosyal mesafe kuralına göre sıraya girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kapı girişinde ellerini dezenfekte eden öğrenciler, sınıflara girdi. Sıralara tek kişi ve çapraz oturtulan öğrenciler, maske takmayı da ihmal etmedi.