16 yaşında görmeye başlayan Meryemana doktor olmak istiyor

AKSARAY'da yüzde 85 görme engelli doğan, zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Meryemana Kocaoğlan (16), göz merceği ameliyatıyla yeniden görmeye başladı. Yarım bıraktığı eğitimi tamamlayıp, doktor olmak istediğini belirten Kocaoğlan, "Doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldim. Yaşım ilerledikçe görme engelim arttı. Bu yüzden ilkokul 2'inci sınıfta eğitimimi yarıda bıraktım. Şimdi eğitimimi tamamlayıp doktor olmak istiyorum" dedi.

Sevinçli köyünde yaşayan 5 çocuklu Ömer ve Fatma Kocaoğlan çiftinin ilk çocukları Meryemana Kocaoğlan, yüzde 85 görme engeliyle dünyaya geldi. Görme yetisi zamanla daha da azalan Kocaoğlan, ilkokul 2'nci sınıfta okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Kızının tedavisi için araştırma yapan Ömer Kocaoğlan, göz merceğinin değiştirilmesiyle yeniden görmesinin sağlanabileceği bilgisi üzerine, yardım aramaya başladı. Özel bir hastanede yapılabilen ameliyatın masraflarını karşılayamayan Karaoğlan, köy muhtarı Nurettin Şener ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya durumu anlattı. Vali Aydoğdu da Meryemana'nın görme yetisine kavuşmasını sağlayacaklarını belirtti. Ardından yapılan görüşmeler sonucu bir iş insanı Meryemana'nın ameliyat masraflarını karşılayacağını aktardı.

Meryemana Kocaoğlan'ın göz mercekleri 10 gün önce özel bir hastanedeki ameliyatla değiştirildi. Yüzde 100 görme yetisine kavuşan Meryemana, babası ve köy muhtarı ile Vali Aydoğdu'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.'BU MUTLULUK TARİF EDELEMEZ'Yeniden doğmuş gibi hissettiğini ve çok mutlu olduğunu belirten Meryemana Kocaoğlan, şöyle konuştu:

"16 yaşındayım. Doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldim. Gözlüksüz hiçbir şekilde hareket edemiyordum. Yaşım ilerledikçe görme engelim arttı. Bu yüzden ilkokul 2'inci sınıfta eğitimimi yarıda bıraktım. Babam göz hastalığıma üzüldüğü için birçok doktora götürdü; fakat tedavisi bulunamadı. Bu ameliyatı yapabilecek sadece 2 doktorun olduğunu söylediler. Ameliyat masrafları çok olduğu için babam bunu karşılayamadı. Köy muhtarımızdan yardım istedik. Köy muhtarımızla birlikte Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ettik. Vali Beyin girişimleriyle bir hayırsever ameliyat paramı üstlendi. Göz merceklerim değişti. Ameliyat sonrası doktor göz bantlarımı açtı. Dünyam çok değişti. Bu mutluluk tarif edilemez. Gözlükle renkleri ve ortamı tam olarak anlayamıyordum. Ameliyat olduktan sonra gökyüzü, çiçekler böcekler çok değişti. Bu mutluluk tarif edilemez bir mutluluk. İleride doktor olup, hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ameliyat sürecimde bana yardım eden valimiz, muhtarımız ve hayırsever amcamıza çok teşekkür ediyorum."