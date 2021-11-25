Yüzey yarıkları oluştu - Son Dakika

Konya Ovası'nda son yıllarda sıkça görülen obruk ve yarıklara Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde de rastlandı.

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatim Elhatip, yaptığı açıklamada, İç Anadolu Bölgesi'nin en düşük yağışı alan yerinin Tuz Gölü ve çevresi olduğunu belirtti.

Hatim Elhatip, "Son zamanlarda yağışın azalması, bilinçsiz, aşırı ve vahşi tarımsal sulama yapılması nedeniyle hem Konya Karapınar hem de Tuz Gölü havzasındaki Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde aşırı ve ani yer göçükleri ile yarıklar hızlı şekilde oluşmaya başladı. Özellikle, son zamanlarda Tuz Gölü bölgesinde obruk ve yarıkların oluşması bariz görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu olaylardan kurtulmak için vahşi sulamadan vazgeçilmesi gerektiğine işaret eden Elhatip, "Kısa ve uzun vadede yer altı suyu işletme ve ekonomik kullanımı için planlar yapılmalıdır. Aşırı sulama sistemleri değiştirilmeli, suya az ihtiyacı olan tarımsal bitki yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.