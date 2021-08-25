Aksaray'ın Eskil ilçesinden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" hayata geçirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen projede 6-12 yaş arası çocukların yüzme öğrenmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında ilçede aralık ayına kadar yaklaşık 300 çocuğa yüzme öğretilecek.
Kursa katılan çocuklar yüzme öğrenmek adına ilk kulaçlarını attı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' - Son Dakika