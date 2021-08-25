Aksaray'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" - Son Dakika

Proje kapsamında ilçede aralık ayına kadar yaklaşık 300 çocuğa yüzme öğretilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen projede 6-12 yaş arası çocukların yüzme öğrenmesi amaçlanıyor.

Aksaray 'ın Eskil ilçesinden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" hayata geçirildi.

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