Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazası

Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazası

12 saat önce

Aksaray'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İran Uyruklu Muhammed El Zade'nin (27) kullandığı yabancı plakalı tır, Aksaray- Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Yolun ortasında kalan tırın arkasından gelen 2 tır, 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 2 kamyon da kazaya karıştı.

Kazada, tır sürücüsü Muhammed El Zade ile kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan İlhan Demir (46) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası Aksaray'dan Nevşehir'e gidiş istikameti, yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı.

Aksaray Şoförler Cemiyetinden gelen vinçlerin yardımı ile kazaya karışan tırlar, kara yolundan kaldırıldıktan sonra yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:34 Kaynak: AA

Nevşehir, Aksaray, Güncel
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