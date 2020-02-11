Aksaray'da zirai don uyarısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da zirai don uyarısı yapıldı - Son Dakika

Aksaray'da zirai don uyarısı yapıldı

6 saat önce

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, son günlerde eksi 6 ile eksi 16 arasında değişiklik gösteren hava sıcaklıklarının ardından zirai don uyarısı yaptı.

Aksaray'da zirai don uyarısı yapıldı, System.String[]

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, son günlerde eksi 6 ile eksi 16 arasında değişiklik gösteren hava sıcaklıklarının ardından zirai don uyarısı yaptı.


Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığı tarafından zirai don uyarısı yapıldı. Ziraat Odası Bakanı Emin Koçak, son günlerde hava şartlarının oldukça soğuk olduğunu ve 0'ın altında ilerlediğini belirterek, soğukların bu şekilde devam etmesinin tarım açısından ciddi sıkıntılar doğurabileceğini kaydetti. Uzun süredir beklenen kar yağışının geldiğini ve üreticileri de yüzünü güldürdüğünü belirten Başkan Koçak, don olayının devam etmesi halinde ekin ürünlerin ciddi anlamda zarar göreceğine dikkat çekti. - AKSARAY

Aksaray, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler
Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım

Son Dakika Haberleri
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:40:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da zirai don uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]