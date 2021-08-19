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Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor - Son Dakika

Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor

19.08.2021 10:58
Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor, System.String[]

Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde yer alan Aziz Mercurius yer altı şehri, kilisesi, toplu mezarları, sürgü taşları, su kuyuları, tandırları, güvercinlikleri, ocakları, kilerleri ve ambar damları gibi 40 yaşamsal alanıyla dikkat çekiyor.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde yer alan Aziz Mercurius yer altı şehri, kilisesi, toplu mezarları, sürgü taşları, su kuyuları, tandırları, güvercinlikleri, ocakları, kilerleri ve ambar damları gibi 40 yaşamsal alanıyla dikkat çekiyor.

Kapadokya bölgesinde Hıristiyanlığın yasak olduğu Milattan sonra 250'li yıllarda sığınak olarak kullanılan yer altı şehrinde, 2011'de başlanan kazı çalışmaları 2016'da 3 katının temizlenmesiyle sona erdi.

7 katlı olduğu tahmin edilen ve benzerlerinden farklı olarak içerisinde kilise ve 37 mezar barındıran yer altı şehrini, yılın ilk 7 ayında yaklaşık 30 bin turist ziyaret etti.

Saratlı Beldesi Belediye Başkanı Zeki Türker, AA muhabirine, bölgede çok sayıda yer altı şehri bulunduğunu, beldelerinde Kırkgöz ve Aziz Mercurius yer altı şehrinin olduğunu söyledi.

Yer altı şehrinin 7 katlı olduğunu ancak 3 katını turizme kazandırdıklarını anlatan Türker, şöyle konuştu:

"Yer altı şehrinde mutfak, içme suyu kuyusu, mezarlar, kilise gibi yaşamsal odalar var. Yer altı şehrinin içerisinde 37 bebek mezarı bulunuyor. Bunlar turistlerin çok ilgisini çekiyor. Döneminde bir çok kişi bu yer altı şehrinden çıkmadan 6 ay yaşayabiliyormuş. Yer altı şehrimiz 40 gündür yoğun turist ağırlıyor. Günde yaklaşık bin 100- bin 200 kişi ziyaret ediyor. Genellikle Rusya ve Ukrayna'dan misafirlerimiz geliyor. Kovid-19 öncesi Orta Doğu ülkelerinden çok turist geliyordu ancak bu dönem biraz azaldı. Avrupa ülkelerinden de epey turist geliyor. Buraya gelen misafirlerimiz tarihi yerinde öğrenecekler. Tüm vatandaşları burayı gezmeye davet ediyorum."

" Türkiye'deki bu tür tarihi mekanlar bizleri cezbediyor"

Rus turist Nikolai Ribokov ailesiyle birlikte Türkiye'ye ve Kapadokya bölgesini ziyarete geldiğini anlattı.

Özellikle yer altı şehrinin mühendislik kısmını çok başarılı bulduğunu vurgulayan Ribokov, "Son derece ayrıntılı düşünülmüş bir mimariye sahip yer altı şehri. Tunus'ta yer altı şehirlerine gitmiştim. Oradaki yer altı şehrine çok benziyor. Çok harika ve müthiş bir yapı, bayıldım. Türkiye'deki bu tür tarihi mekanlar bizleri cezbediyor. Bolca fotoğraflar çektim sosyal medyada bunları paylaşacağım. Buralar harika yerler. Tüm arkadaşlarıma buraları görmeleri anlamında tavsiyelerde bulunacağım." diye konuştu.

Polonyalı turist Piotr Yabboiski ise Kapadokya bölgesini gezdiğini ve burayı çok beğendiğini söyledi.

Yer altı şehrinin tarihi mistik dokusunu çok beğendiğini aktaran Yabboiski, şunları kaydetti:

"Kendine has bir atmosferi var. Kiliseden ahırlara kadar çok değişik yerler gördük. Yer altı şehrine ilk adım attığımızda değişik bir dünyaya girmiş gibi hissettim. 4 gündür Türkiye'deyim çok güzel yerler gördüm. Ancak bu yer altı şehrine bayıldım. Bu üçüncü gelişim Türkiye'ye. Her seferinde farklı bir bölge seçiyorum. Hala gezeceğim yerler bitmedi. Galiba sonraki yıllarda da geleceğim. Kapadokya bölgesi dünyanın en harika yerlerinden bir tanesi. Herkese buraları tavsiye ediyorum. Bu bölge her ziyaretimde farklı bir his uyandırıyor."

Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor
Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor
Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor
Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor
Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor

Kapadokya, Türkiye, Aksaray, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor - Son Dakika


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