Aksaray'daki bu yolda araçlar kendi kendine gidiyor

Bu yolda arabalar rampa yukarı kendi kendine gidiyor

AKSARAY - Aksaray'da manyetik olarak değerlendirilen yolda araçlar rampa yukarı kendi kendine gidiyor.

Aksaray'da bir köy yolunda araçlar rampa yukarı kendi kendine gidiyor. Merkeze bağlı Yenipınar köyündeki bir yolda araçlar, kısmen rampa olan yolda yukarıya doğru hareket ediyor. Araç stop edildikten sonra vites boşa alınıyor ve el freni indiriliyor. Ardından freni de bırakılan araçlar yavaş yavaş kendi kendine hareket ederek rampa yukarı gitmeye başlıyor. Bir süre süre sonra araçlar hızlanarak ilerliyor. Köy halkı tarafından manyetik alan olarak değerlendirilen yol görenleri şaşırtıyor.



"Arabalar kendi kendine rampa yukarı gidiyor"

Yenipınar Köy Muhtarı Yakup Dikici (40), araçların bu yılda kendi kendine gittiğini belirterek, "Burada bir manyetik alan olduğu söyleniyor. Arabaları boşa aldığımızda rampa yukarı gidiyor. Şu anda da denemesini yapacağız. Tam burada çekiyor zaten. Belirli bir noktada zaten. Araba çalışmıyor, stop halinde. Sadece el frenini indirdik, frenden de ayağımızı çektik ve bu şekilde gidiyor" dedi.



Kamyonetle denemesi yapıldı

Kamyonete binerek denemesini yapan köy halkından Feridun Günay da, ilk olarak kamyoneti durdurdu. Ardından vitesi boşa aldı ve el frenini indirdi. Daha sonra kendi kendine yavaş yavaş hareket etmeye başlayan kamyonet hızlanarak yolda ilerlerken, kamyoneti kullanan Feridun Günay, "Kendi kendine gidiyor şu an. Şu an arabayla benim hiç alakam yok. Kendi halinde gidiyor. Rampa yukarı geri geri gidiyor şuan. Bu ağırlığa göre gidiyor. Ama nereye kadar gideceğiz onu bilmiyorum. Şu an gidiyor" şeklinde konuştu.



Araç içinde de denemesi yapıldı

Bir deneme de kendi kamyonetiyle yapan Yenipınar Köy Muhtarı Yakup Dikici kamyonetin içine binerek yaptığı denemeyle yaşananları anlattı. Kamyoneti durduran Dikici, "Şu anda deneme yapacağız. Aracın içindeyiz. Arabayı stop ettik, ayağımızı frenden çektik, el frenini de indirdik, araç gidiyor şu an. Hızlanabiliyor da. Belirli bir müddet sonra hızlanmaya başlıyor" diye konuştu.