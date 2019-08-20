Son Dakika Haberleri: Aksaray'daki cinayet ve yaralama
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Aksaray'daki cinayet ve yaralama

1 saat önce

Aksaray'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Aksaray'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 16 Haziran'da Aksaray'daki bir eğlence mekanına gelen 7 kişiyle eğlence mekanı sahibi arasında tartışma çıktı.
Şüphelilerden Tahir K. (35) yanındaki silahla etrafa ateş açmaya başladı. Diğer şüpheliler de araçlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle mekandan kaçmaya çalışanlara ateş açtı. Bu sırada, eğlence mekanında çalışan Recep Özyurt (29) hayatını kaybederken, mekan sahibi Sinan Y. (37), oğlu Volkan Y. (20) ve Ercan D. (19) yaralandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, 16 Ağustos'ta Tekirdağ'da şüpheli Tahir K'yi saklandığı evde yakaladı. Aynı gün İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda da 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:49 Kaynak: AA
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