Son Dakika Haberleri: Aksaray'daki cinayet ve yaralama
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Aksaray'daki cinayet ve yaralama

1 saat önce

Aksaray'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Aksaray'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.
Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:26 Kaynak: AA
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