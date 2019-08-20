Aksaray'daki cinayet ve yaralama
1 saat önce
Aksaray'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:26 Kaynak: AA
'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.
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