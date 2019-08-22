Aksaray'daki dolu afetinde zarar gören arazi 20 bin dekara yükseldi

AKSARAY - Aksaray'da 2 gün önce akşam saatlerinde 1 saat etkili olan dolu ve sağanak yağmur yağışı 20 bin dekar arazide ekili tarım ürünlerini sildi, süpürdü.

Aksaray'da 2 gün önce akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yağışı ve ardından dolu yağışı 1 saat içerisinde 20 bin dekar ekili tarım arazisini vurdu. Şiddetli dolu yağışı ayçiçeği başlarını adeta delik deşik ederken, mısır ve bahçelerde ekili sebzeleri yerle bir etti. Tarım arazileri adeta göle dönüşürken, ekili mahsuller tamamen telef oldu. Çimeli ve Baymış köyleri ile Topakkaya, Yeşilova ve Yeşiltepe beldelerindeki tarım arazilerinde ayçiçeği, mısır tarlaları ile bağ ve bahçelerde büyük zarar meydana geldi. Afetin ardından 2 gün geçerken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde 20 bin dekar arazide yüzde 100'lük zarar oluştuğu tespit edildi.

Afet alanlarında inceleme yapan AK Parti Milletvekili İlknur İnceöz, çiftçilerle görüşerek çalışmaların sürdüğünü ve kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi. Milletvekili İlknur İnceöz, "Geçtiğimiz günlerde çok yoğun bir dolu yağışı oldu. Hasarın büyüklüğünü görüyoruz. Şu anda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Sigortalı sigortasız ayrımı yapılmaksızın bütün alanlarda 6 ekip oluşturuldu ve bütün bölgelerde süreci işletiyorlar. Alanda tespit çalışmaları devam ediyor. Az evvel de köylülerimize, çiftçilerimize süreci anlattık. Hiçbir köylü, çiftçilerimizin mağdur edilmesini istemiyoruz. İnşallah burada da bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. O bütçeden biz de orada süreci takip edeceğiz. Ödenekler geldiğinde sigortalı ve sigortasız ayrımı yapılmadan biz burada vatandaşlarımızın mağduriyetini azami ölçüde giderme gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise hasar tespit çalışmalarını devam ettiğini belirterek, "Dolu afeti ile birlikte köylerimizde incelemeleri başlattık. İlk ön tespitimizde 10 bin dekar arazide zarar oluşmuştu ama detaylı tespitlerimiz sonucu zarar gören ekili tarım arazisi 20 bin dekara ulaştığını gördük. Ayçiçeği ve mısıra pancarın da eklendiğini gördük. İnşallah bir hafta içerisinde bütün tespitlerimizi bitirip çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, devletin her zaman olduğu gibi yine üreticisine sahip çıkacağını belirterek, "Şu anda bu bölgedeki üreticilerimiz ciddi şekilde sıkıntı içerisinde. Kiminin tarım krediye, kiminin bankaya ciddi borçları var. Bu dönemde üreticilerimize para desteği yapılıp faizsiz krediler ertelenirse bu bölgedeki üreticilerimiz rahatlar. Tabii gelen Allah'tan. Yapabilecek bir şey yok ama hükumetimizin bize geçmişte olduğu gibi sahip çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.