Son dakika haber... Erdoğdu yer altı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika

Son dakika haber... Erdoğdu yer altı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor

17.03.2021 11:59

Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'ın Eskil ilçesindeki 8 kat ve 40 odadan oluştuğu tahmin edilen Erdoğdu yer altı şehri, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki 8 kat ve 40 odadan oluştuğu tahmin edilen Erdoğdu yer altı şehri, turizme kazandırılmayı bekliyor.

İlçeye bağlı Eşmekaya beldesi Erdoğdu Yaylası yakınlarında bulunan ve uzunluğu henüz tespit edilemeyen yer altı şehrinin milattan önce 4-8 bin yıllarında yapıldığı değerlendiriliyor.

Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yer altı şehrinin tarihi İpek Yolu üzerinde yer aldığını söyledi.

Burasının turizme kazandırılması halinde bölgeyi bu güzergahtaki önemli merkezlerden biri haline dönüştüreceğini dile getiren Güneş şunları kaydetti:

"Yer altı şehrimiz, belde merkezinin 5 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bölgede bugüne kadar ciddi bir araştırma yapılmadı. Yer altı şehrinin açılan ağız bölümünden içeri fenerlerle girilebiliyoruz. Yer altı şehrinde göçükler oluşmuş, bu nedenle bazı yerlere girilmiyor. Ulaşılan odaların tavanı bir insanın eğilmeden dolaşabileceği kadar yüksek. Yer altı şehri, araştırmalarımıza göre 8 kattan ve 40 odadan oluşuyor. Şu an 3 katı gezilebilmekte. Çalışma gerçekleştirilmesi halinde yer altı şehrimizin nereye kadar gittiği, hangi medeniyetlerin yaşadığı gün yüzüne çıkmış olacak."

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İrfan Deniz Yaman da Aksaray'ın Kapadokya Bölgesi'nde önemli turizm merkezi olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda kentte çok fazla sayıda kültür varlığı yer aldığını belirten Yaman, "Bunlardan bir tanesi de Erdoğdu yer altı şehri. Bu alanla ilgili bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor. Hangi dönemde yaşanılıp kullanıldığı tespit edilmesi durumunda potansiyelin yükseleceği konusunda görüş birliğimiz bulunmakta. Yer altı şehrinin turizme kazandırılması bölge coğrafyası açısından çok önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Yöre sakinlerinden Mustafa Güdende ise binlerce yıllık tarihi bulunan Erdoğdu yer altı şehrinin, turizme kazandırılmasının hem ülkeye hem de bölge halkına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Son dakika haber... Erdoğdu yer altı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor
Son dakika haber... Erdoğdu yer altı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor
Son dakika haber... Erdoğdu yer altı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor
Son dakika haber... Erdoğdu yer altı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor

İsmail Hakkı Güneş, İpek Yolu, Eşmekaya, Aksaray, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... Erdoğdu yer altı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika


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