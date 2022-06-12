Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü

12.06.2022 22:47

Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü Aksaray'da yumurta viyol üretimi fabrikasının geri dönüşüm deposunda çıkan yangın tamamen kontrol altına alınırken, yangında bin 500 ton kağıt yanarak kül oldu.

Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü

AKSARAY - Aksaray'da yumurta viyol üretimi fabrikasının geri dönüşüm deposunda çıkan yangın tamamen kontrol altına alınırken, yangında bin 500 ton kağıt yanarak kül oldu.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesinde yumurta viyol üretimi yapan fabrikanın geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yumurta viyol üretimi için toplanarak fabrikanın geri dönüşüm deposunda muhafaza edilen bin 500 ton kağıt henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Akşam saatlerinde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sararken fabrika yetkilileri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İl Afet Acil Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yangını söndürme çalışması başlatırken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Onlarca itfaiye ve kurtarma ekibinin fabrika bahçesindeki yangının soğutma çalışmalarının devam ederken öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü

YORUMLAR
500
Baraj gölüne giren 2 genç boğuldu, 1 kişiyi ise çevredekiler kurtardı Baraj gölüne giren 2 genç boğuldu, 1 kişiyi ise çevredekiler kurtardı Yumurta viyoli üreten fabrikada yangın (2) Yumurta viyoli üreten fabrikada yangın (2)
Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:47 Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu
22:39 Ankara'da devam eden sağanak yağış sebebiyle eğitime ara verildi! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi
21:56 Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi
21:46 Ankara Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Çıkan hortum sonucu uçaklar piste iniş yapamadı
21:40 Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var
21:04 Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 23:01:52. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement