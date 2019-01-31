Son Dakika Haberleri: Aksaray'daki Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama

Aksaray'daki Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama

1 saat önce

Aksaray'da polisin FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aksaray'daki Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama, System.String[]
Aksaray'da polisin FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce FETÖ-PDY kapsamında haklarında yasal işlem yapılan 3 ayrı şüphelinin halen deşifre olmamış örgüt üyeleriyle hareket ederek tekrar yapılanmak için örgütsel faaliyetler yürüttükleri bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. 6 ay önce şüphelileri tespit ederek teknik ve fiziksel takibe başlayan KOM ve TEM ekipleri 6 aylık çalışmanın ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. 28 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi ve üyesi olan H.M. (51), H.H.B. (61) ve V.K. (47) isimli şüpheliler ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.H.B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.K. ve H.M. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:58 Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa
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