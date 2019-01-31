Aksaray'daki Fetö/pdy Operasyonunda 2 Tutuklama
1 saat önce
Aksaray'daki FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklamaAKSARAY - Aksaray'da polisin FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakaladığı 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray
'daki FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama
AKSARAY - Aksaray'da polisin FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakaladığı 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon 28 Ocak tarihinde Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, daha önce FETÖ-PDY kapsamında haklarında yasal işlem yapılan 3 ayrı şüphelinin halen deşifre olmamış örgüt üyeleriyle hareket ederek tekrar yapılanmak için örgütsel faaliyetler yürüttükleri bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. 6 ay önce şüphelileri tespit ederek teknik ve fiziksel takibe başlayan KOM ve TEM ekipleri 6 aylık çalışmanın ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi ve üyesi olan H.M. ve V.K. isimli şüpheliler ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.H.B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.K. ve H.M. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
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