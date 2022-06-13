Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

13.06.2022 12:29
Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangını söndürme çalışmaları tamamlandı.

Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangını söndürme çalışmaları tamamlandı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında dün akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarında yaralanınca Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye görevlisi Alperen Kurtçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Aksaraylı Vatandaş: Hadi Eti Göremiyoruz da Tavuğu da Yiyemez Olduk Aksaraylı Vatandaş: Hadi Eti Göremiyoruz da Tavuğu da Yiyemez Olduk Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı
Kaynak: AA

İtfaiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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