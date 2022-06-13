Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangını söndürme çalışmaları tamamlandı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında dün akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın söndürme çalışmalarında yaralanınca Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye görevlisi Alperen Kurtçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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