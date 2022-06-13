Yangın söndürme çalışmalarında yaralanınca Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan itfaiye görevlisi Alperen Kurtçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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