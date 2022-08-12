Hırvatistanlı sporcular, zirve tırmanışı sırasında yönlerini kaybettiklerini ve hava karardığı için de yolu bulamadıklarını belirterek, kendilerini kurtaran jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Alınan bilgiye göre, bölgede bir otelde konaklayan psikolog İva Stasow (47) ile bilgisayar programcısı Zlata Agic (41), sabah Hasan Dağı'na tırmanmaya başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken kaybolan Hırvatistanlı 2 sporcu kurtarıldı - Son Dakika

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