Aksaray'daki kazada 1 kişi hayatını kaybetti
30 dakika önce
Aksaray'da 1 Haziran tarihinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:49 Kaynak: İHA
'da 1 Haziran tarihinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Kaza, 1 Haziran tarihinde Aksaray'ın Eskil
ilçesi ile Eşmekaya
beldesi arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cavit Ö. (33) idaresindeki 34 İY 3481 plakalı otomobil, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi yakınlarında, Servet Dağlı'nın (52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 34 plakalı otomobildeki N.Ö. (14) ve F.Ç. (19) yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan sürücü Servet Dağlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Yaralılardan N.Ö'nün LGS
'ye katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya'dan Eskil'e gittiği öğrenildi. - AKSARAY
Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı
Bodrum'da 50'nin üzerinde kişi midye yedikten sonra rahatsızlandı
Binali Yıldırım yarışacağı İstanbul seçimlerinin tarihini unuttu
Fener Ol kampanyasından elde edilen gelir 35 milyon euroya ulaştı