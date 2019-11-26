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Aksaray'daki kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi

6 saat önce

Aksaray'da, kimyasal maddeden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edildi.

Aksaray'daki kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi, System.String[]

Aksaray'da, kimyasal maddeden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edildi.

Önceki gün eve gelen zarfı açtıkları sırada boğazlarında ve gözlerinde yanma hissetmeleri üzerine ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur Köse (9) ve Kadir Nazım Köse'nin (18) tedavileri tamamlandı.

Aile bireyleri hastaneden taburcu edilirken, evlerindeki karantina önlemleri ise devam ediyor.

AFAD ekiplerince alınan numunelerin sonucuna göre evdeki karantinanın kaldırılacağı öğrenildi.

Hamidiye Mahallesi 704'üncü Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki evde ikamet eden İlyas Köse, 24 Kasım'da adına gelen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hissetmiş, ihbar üzerine AFAD ekipleri özel kıyafetlerle eve girerek kimyasal madde ölçümü yapmıştı.

Evden çıkartılan 4 kişilik aile, bina önünde kurulan arındırma çadırında dezenfekte edildikten sonra sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

İlyas Köse, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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