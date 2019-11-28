Son Dakika Haberleri: Aksaray'daki kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi
Son Dakika Güncel Aksaray'daki kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi - Son Dakika

Aksaray'daki kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi

6 saat önce

Aksaray'da kimyasal madde şüphesiyle numune alınan zarfın içindeki tozda yapılan incelemede herhangi bir kimyasal ve biyolojik bulguya rastlanmadı.

Aksaray'daki kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi, System.String[]

Aksaray'da kimyasal madde şüphesiyle numune alınan zarfın içindeki tozda yapılan incelemede herhangi bir kimyasal ve biyolojik bulguya rastlanmadı.

Alınan bilgiye göre, AFAD ekiplerinin İlyas Köse'ye gelen zarfın içindeki tozdan aldığı numunelerin incelemesi tamamlandı.

Numunelerde herhangi bir kimyasal ve biyolojik bulguya rastlanmazken, Köse'ye ait evdeki karantina işleminin de kaldırıldığı öğrenildi.

Hamidiye Mahallesi 704'üncü Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki evde ikamet eden İlyas Köse, 24 Kasım'da adına gelen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hissetmiş, ihbar üzerine AFAD ekipleri özel giysilerle eve girerek kimyasal madde ölçümü yapmıştı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

İlyas Köse, Aksaray, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:15:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'daki kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]