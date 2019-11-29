Son Dakika Haberleri: Aksaray'daki kimyasal ve biyolojik madde şüphesi negatif çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'daki kimyasal ve biyolojik madde şüphesi negatif çıktı - Son Dakika

Aksaray'daki kimyasal ve biyolojik madde şüphesi negatif çıktı

6 saat önce

Aksaray'da 6 gün önce bir ailenin mektup zarfını açması ve sonrasında kaşınmasının ardından verilen biyolojik ve kimyasal alarmın sonucu negatif çıktı.

Aksaray'daki kimyasal ve biyolojik madde şüphesi negatif çıktı, System.String[]

Aksaray'da 6 gün önce bir ailenin mektup zarfını açması ve sonrasında kaşınmasının ardından verilen biyolojik ve kimyasal alarmın sonucu negatif çıktı.


Olay, 24 Kasım 2019 tarihinde Aksaray'ın Hacı Hasanlı Mahallesi 704 Sokak'ta bulunan İnci Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen zarfı evinde açan aile zarfı açtıktan sonra kaşınmaya başlayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine kimyasal ve biyolojik madde şüphesi üzerine Aksaray İl Acil Afet Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım ekipleri ve polis ekipleri 'Kimyasal madde alarmı' verdi. Olay günü apartman komple tahliye edilirken, 4 kişilik aile ve aileyle iletişime geçen 1 komşu olmak üzere 5 kişi apartman önüne kurulan arındırma çadırında arındırılarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındı.


Olayın ardından alınan numuneler AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ankara'ya gönderildi. Numuneler üzerinde yapılan ölçüm ve denetimler sonucunda zarfın içindeki tozda yapılan incelemede herhangi bir kimyasal ve biyolojik bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine aileye ait evdeki karantina mührü de kaldırıldı. - AKSARAY

Öğretmenler Günü, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
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