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Aksaray'daki Mamasın Barajı, buz tuttu - Son Dakika

Aksaray'daki Mamasın Barajı, buz tuttu

14.02.2022 14:55
Aksaray'daki Mamasın Barajı, buz tuttu

Aksaray'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 20'lere kadar düşerken, kentin içme suyu kaynakları arasında bulunan Mamasın Barajı, buz tuttu.

Aksaray'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 20'lere kadar düşerken, kentin içme suyu kaynakları arasında bulunan Mamasın Barajı, buz tuttu.

Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tutan Mamasın Barajı'na kıyısı bulunan Gökçe köyünde yaşayan vatandaşlar, çocuklarıyla buz üzerinde yürüyüş yaptı.

Anne ve babalar kaşkollar ile çocukları buz üzerinde kaydırdı.

Köyde yaşayan 42 yaşındaki Nurettin Bozlak, çocukluğunda gördüğü yoğun kar yağışını uzun yıllar sonra tekrar yaşadığını söyledi.

Bölgede kar kalınlığının 50-60 santimetreye ulaştığını kaydeden Bozlak, "En son çocukluğumuzda böyle kar ve soğuk vardı. Çocukluğumuzda böyle kar yağar, baraj buz tutardı. O zamanlar 30 santimetre kalınlığında buz tutardı. Şu anda baraj yine donmuş vaziyette. Bu yıl tekrar bunu gördük." diye konuştu.

Evlerinin baraj kıyısına çok yakın olduğunu anlatan Bozlak, üzücü bir durumla karşılaşmamak için çocukları yanlarında büyükleri olmadan baraja yaklaşmamaları konusunda uyardıklarını belirtti.

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Aksaray, Bozlak, Baraj, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'daki Mamasın Barajı, buz tuttu - Son Dakika


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