Nora Antik Kenti'nde 30 yıl sonra çalışmalar yeniden başladı - Son Dakika

Nora Antik Kenti'nde 30 yıl sonra çalışmalar yeniden başladı

21.10.2020 10:39

Aksaray'daki Antik Mokissos Şehri'nde (Nora) yürütülen araştırma, haritalama ve mimari belgeleme çalışmaları tamamlandı.

Aksaray'daki Antik Mokissos Şehri'nde (Nora) yürütülen araştırma, haritalama ve mimari belgeleme çalışmaları tamamlandı.

İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde, Aksaray Müze Müdürlüğü başkanlığında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Uyar'ın bilimsel danışmanlığındaki ekip, arkelolojik kazılar öncesinde araştırma, haritalama ve mimari belgeleme çalışmalarını bitirdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Nora Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Heyet, Doç. Dr. Uyar'dan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasandağı eteklerinde kurulan antik kentin, yapılacak arkeolojik kazıların ardından turizme açılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

"Bu antik kente sahip çıkacağız"

Bilim insanlarının yaptıkları incelemelerde Nora Antik Kenti'nin Kapadokya bölgesinde geniş alanda kurulan ve kalıcılığını koruyan en önemli ören yerlerinden olduğunun belirlendiğini ifade eden Aydoğdu, "Kültür Bakanlığımız, hocalarımız ve Valiliğimiz hep beraber bu antik kente sahip çıkacağız. Antik çağ kalıntılarına, tarihine, dokusuna sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor." dedi.

NEVÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Uyar da antik kentin tarihinin, Helenistik döneme kadar uzandığını söyledi.

Bölgede 1990 yılında Alman bir ekip tarafından inceleme yapıldığını anlatan Uyar, 30 yıl sonra antik kentte yeniden çalışma başlatıldığını bildirdi.

"Yıkıntı halinde olanlarla birlikte 32 kilise yapısı, 20 sarnıç tespit edildi"

Uyar, antik metinlerde adı geçen kentin, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde bölgesel başkentlerden biri olduğunun tespit edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Nora Antik Kenti, antik coğrafyası ve tarihi ile 'bölgenin Efes Antik Kenti' olmaya aday bir yer. O dönemde burada bin adet sivil konut inşa edilmiş. Dolayısıyla 5. ve 6. yüzyılın en yoğun nüfuslu kentlerinden bir tanesi Nora Antik Kentiydi. Bu şehir, Kapadokya bölgesinin en geniş ve bugüne kadar en iyi korunmuş ören yerlerinden biri. Bakanlığımızın destekleriyle burada bir kazı çalışması başlatma çabasındayız. 200 hektar alanda kurulan antik kentte konutlar dışında, yıkıntı halinde olanlarla birlikte 32 kilise yapısı, 20 sarnıç tespit edildi."

Mimarileri esas alınarak incelenen kiliselerin yaklaşık 6. yüzyılın ortası ile erken 7. yüzyıl arasında inşa edildiğini ifade eden Uyar, bu yapıların Bizans mimarisinin ortak dönemsel karakterlerinden bazılarını yansıttığını aktardı.

Nora Antik Kenti'nde 30 yıl sonra çalışmalar yeniden başladı
Nora Antik Kenti'nde 30 yıl sonra çalışmalar yeniden başladı
Nora Antik Kenti'nde 30 yıl sonra çalışmalar yeniden başladı
Nora Antik Kenti'nde 30 yıl sonra çalışmalar yeniden başladı

Müze Müdürlüğü, Öğretim Üyesi, araştırma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nora Antik Kenti'nde 30 yıl sonra çalışmalar yeniden başladı - Son Dakika

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