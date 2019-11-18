Son Dakika Haberleri: Aksaray'daki okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı
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Aksaray'daki okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilere ayrımcılık yapıldığı iddia edilen Mehmetçik İlkokulu'nda okul müdürü ile müdür yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.

Aksaray'daki okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilere ayrımcılık yapıldığı iddia edilen Mehmetçik İlkokulu'nda okul müdürü ile müdür yardımcısının yöneticilik görevinden  alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:15 Kaynak: DHA
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