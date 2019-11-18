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Aksaray'daki okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı-arşiv
6 saat önce
Aksaray'daki okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındıMİLLİ Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilere ayrımcılık yapıldığı iddia edilen Mehmetçik İlkokulu'nda okul müdürü ile müdür yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
Aksaray'daki okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilere ayrımcılık yapıldığı iddia edilen Mehmetçik İlkokulu'nda okul müdürü ile müdür yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.
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