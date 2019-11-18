Son Dakika Haberleri: Aksaray'daki okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı-arşiv
Son Dakika Güncel Aksaray'daki okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı-arşiv - Son Dakika

Aksaray'daki okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı-arşiv

6 saat önce

Aksaray'daki okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındıMİLLİ Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilere ayrımcılık yapıldığı iddia edilen Mehmetçik İlkokulu'nda okul müdürü ile müdür yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.

Aksaray'daki okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilere ayrımcılık yapıldığı iddia edilen Mehmetçik İlkokulu'nda okul müdürü ile müdür yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.

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Aksaray'daki okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı-arşiv

Okul Müdürü, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
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