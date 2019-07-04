Aksaray'daki otobüs kazasında yaralı sayısı 44'e yükseldi

Aksaray'da kontrolden çıkan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 44'e yükseldi.

Aksaray'da kontrolden çıkan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 44'e yükseldi.



Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray - Ankara karayolu 57'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a giden Ömer Faruk K. (36) idaresindeki 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve otobüste bulunan 43 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile İl Acil Afet Durum (AFAD) ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri yaralıları çıkartarak ambulanslara taşıdı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim Hastanesi ile diğer özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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