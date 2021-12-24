Aksaray'daki skandalın ardından bir öğretmen şiddeti iddiası da İzmir'den! - Son Dakika

Aksaray'da, 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'nın ders esnasında öğretmeni Ali Rıza Y. tarafından sınıftan çıkarılıp koridorda tekme-tokat darbedildiğine dair görüntüler gündeme bomba gibi düşerken, bir şiddet olayı da İzmir-Buca Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda yaşandı.

YAŞADIKLARINI AİLESİNE ANLATTI

İddiaya göre, 4. sınıfta okuyan Atlas M.M. (9), akşam okuldan eve gediğinde annesi Rüya Seda M.'ye (34), "Teneffüste okul bahçesinde arkadaşımla tartışırken bir başka sınıfta görevli nöbetçi kadın öğretmen yanıma gelerek bana tokat attı. Ardından boynumu çimdirerek beni yaka paça sınıfa götürüp önce duvara ittirdi, bir tane daha tokat attı" diye durumu anlattı.

AİLE, DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Oğlu Atlas M.M.'nin şiddete uğradığını, bu esnada hem okul bahçesinde hem de sınıfta olaya şahit olan arkadaşlarının olduğunu söylemesi üzerine hemen çocuğunun sınıf öğretmenini aradığını söyleyen anne Rüya Seda M., "Konuyla ilgili sınıf öğretmenimizi aradım; fakat kendisinin olaya duyarsız kalarak bu üzücü durumu geçiştirmeye çalıştığını düşünüyorum. Kısa süre içerisinde de olayı gerçekleştiren kişinin bir başka sınıfta görevli sınıf öğretmeni F.M.O. isimli kadın olduğunu öğrendik. Daha sonra ise çocuğumuzu hastaneye götürüp darp raporu aldık ve emniyete giderek şikayetçi olduk. Avukat ve pedagog eşliğinde ifade veren çocuğumuz da darbedildiğini ifade ederek o öğretmen hakkında şikayetçi oldu" dedi.

OLAY YERİNİ GÖRÜNTÜLEYEN KAMERA ÇALIŞMIYORMUŞ

Okul yönetimi ile görüştüklerinde yönetimin kendilerine 'olayın güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından aydınlatılabileceğini' söylediklerini belirten Rüya Seda M. "Okul yönetiminin, güvenlik kamerasını talep eden yetkililere onca çalışan güvenlik kameraları içerisinde çocuğumuzun darbedildiği bölgeyi gören kameranın çalışmadığı yönünde iddiada bulunduklarını öğrendik.

''ÜSTÜ KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR''

Kamera görüntüsü olmadığı için durumu ispat edemiyoruz. Bu şekilde olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Çocuğumuz o gece sabaha kadar ağladı ve uyuyamadı. Şuan okula gitmek istemiyor. Kesinlikle çocuğumuzun arkasındayız. Yetkililerce olayın aydınlatılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaymakamlık tarafından öğretmene uzaklaştırma kararı verildi

Atlas M.M.'nin teyzesi Eda Nisa Tıranpa (25) ise olayı duyduğunda büyük bir üzüntü yaşadığını ve öğretmen ile görüşmek için okula gittiğini kaydetti. Tıranpa, "Yeğenimle birlikte konuşmak için müdürün odasına gittiğimizde konuyu teyzesi olarak dinleme ve öğrenme hakkım olması rağmen müdür ve odada bulunan öğretmen F.M.O., ikimizi kapı dışarı etti. Bense kapının ardından müdür ile öğretmenin konuşmasına kulak misafiri oldum. Öğretmenin, müdüre yeğenim hakkında 'bir arkadaşı ile tartıştığı için tutup duvara fırlattığını, çok yaramaz olduğu için bunu yaptığını, isteseydi daha büyük bir güç kullanarak boynunda büyük bir iz bırakabileceğini' söylediğini duydum. Bunun üzerine odaya girdim ve 'hocam siz nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz, tutup duvara fırlatmakta bir şiddet buna hakkınız var mı?' diye sorduğumda, öğretmen, 'evet ben onu tutup duvara fırlattım ve yeter artık diye bağırdım' dedi ve Atlas'a bakıp, 'bunda ne var? İstediğiniz yere gidip şikayet edebilirsiniz' şeklide konuştu. Bunun üzerine olayın bizi derinden üzdüğünü ve aile olarak konunun sonuna kadar da takipçisi olacağımızı ifade ettim" diye konuştu.

Öte yandan, Buca Kaymakamlığı, karakolca düzenlenen Can Güvenliği İzlem Formunda öğretmen F.M.O. hakkında 'kasten yaralama' olayı ilgili olarak Atlas M.M.'ye bir ay süreyle yaklaşmaması konusunda karar alındı. - İZMİR