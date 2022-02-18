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Tekstil firmasından 7 milyon kot pantolon ihracatı - Son Dakika

Tekstil firmasından 7 milyon kot pantolon ihracatı

18.02.2022 11:36

Aksaray'da faaliyet gösteren bir giyim fabrikasında üretilen kot pantolonlar, dünyanın 100'den fazla ülkesinde tercih ediliyor.

Aksaray'da faaliyet gösteren bir giyim fabrikasında üretilen kot pantolonlar, dünyanın 100'den fazla ülkesinde tercih ediliyor.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde 2013'te kurulan fabrikaya gelen kumaşlar son teknoloji makinelerde kesiliyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan üretim bantlarına gönderilen kumaşlar dikilerek kot pantolona dönüşüyor. Lazerli yakma işleminin ardından yıkanan pantolonlar paketleme bölümünün ardından ihraç ürün haline getiriliyor.

Fabrikanın üretim müdürü Turgay Kaya, AA muhabirine, 2021 yılında toplam 7 milyon kot pantolon ürettiklerini söyledi. Fabrikanın kendi markasının yanı sıra tanınmış ünlü firmalara da üretim yaptığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Fabrikamızda 1700 kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektörün öncü kuruluşları arasındayız. Türkiye'nin bir çok yerinde üretim hatlarımız var. Kumaşı alıyoruz, işliyoruz ürün haline getiriyoruz. Son teknoloji makinelerle kesim yaparak yine çoğunluğunu kadın çalışanların oluşturduğu dikim ekibiyle bu ürünleri ortaya çıkarıyoruz. Çevre dostu yıkama makinelerinde tamamen organik şekilde yıkanan ürünlerimizi daha sonra paketleyip ihracat yaptığımız ülkelere yolluyoruz. 100'den fazla ülkeye ihracatımızla Türkiye ekonomisine değer kazandırıyoruz."

Kaya, son yıllarda fabrikaya ilave yatırımlar ve yeni üretim hatları yaparak kentteki istihdama önemli destek sağladıklarını kaydetti.

Tekstil firmasından 7 milyon kot pantolon ihracatı
Tekstil firmasından 7 milyon kot pantolon ihracatı
Tekstil firmasından 7 milyon kot pantolon ihracatı

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Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Aksaray, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekstil firmasından 7 milyon kot pantolon ihracatı - Son Dakika


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