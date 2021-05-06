Aksaray'daki trafik kazaları KGYS kameralarında - Son Dakika

Öte yandan, paylaşılan görüntülerin sonunda "Trafik kurallarına ve hız kurallarına uyulsaydı bu kazalar olmayabilirdi." mesajı verildi.

Görüntülerde, Büyük Bölcek Caddesi Köprülü Kavşağı ile Ebulfeyz Elçibey Caddesi Adliye Kavşağı'ndaki otomobil ve motosikletin çarpışması yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ise motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kentin farklı bölgelerinde meydana gelen motosiklet kazalarının görüntülerini paylaştı.

Atatürk Bulvarı Coğlaki kavşağındaki diğer kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın refüjdeki elektrik direğine çarpıp devrilmesi KGYS kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Minarecik Mahallesi Aksaray Lisesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan iki otomobilin çarpışması yer alıyor.

Aksaray 'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

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