Aksaray'dan deprem bölgesine 3 TIR dolusu yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'dan deprem bölgesine 3 TIR dolusu yardım - Son Dakika

Aksaray'dan deprem bölgesine 3 TIR dolusu yardım

6 saat önce

AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer'in çağrısı üzerine deprem bölgesi için toplanan yardımlar, 3 TIR'a yüklenip Elazığ'ı gönderildi.

Aksaray'dan deprem bölgesine 3 TIR dolusu yardım, System.String[]

AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer'in çağrısı üzerine deprem bölgesi için toplanan yardımlar, 3 TIR'a yüklenip Elazığ'ı gönderildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'Haydi Aksaray Elazığ'ımız Üşümesin' diyerek halka yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine duyarlı vatandaşlar, imkanları doğrultusunda  battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, çocuk maması ve çeşitli gıda malzemelerini belediyeye getirdi. Yardım malzemeleri de 3 TIR'a yüklenip depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şunları söyledi:

"Elazığ'da 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ülkemiz ve milletimiz açısından çok üzücü bir olay. Deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bütün dualarımız onlarladır. Tabi ülkemiz deprem bölgesinde deprem kuşağında bu gerçeklerle yaşıyoruz. Bu üzücü olay üzerine biz de Aksaraylılar olarak tüm vatandaşlarımızla Elazığ'a yardım konusunda kenetlendik. Vatandaşlarımız yardım konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz de Aksaray Belediyesi olarak buna vesile olamaya çalıştık."


Aksaray, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi
Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak Deprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladı Ankara'da 16 köpeği katleden 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:01:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'dan deprem bölgesine 3 TIR dolusu yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]