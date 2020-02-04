Aksaray'dan depremzedelere ve İdlib'e yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'dan depremzedelere ve İdlib'e yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Aksaray'dan depremzedelere ve İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Aksaray Müftülüğünce başlatılan kampanya kapsamında toplanan gıda malzemesi ve battaniye yüklü 6 tır, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaşlar ile Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için bölgeye uğurlandı.

Aksaray'dan depremzedelere ve İdlib'e yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Aksaray Müftülüğünce başlatılan kampanya kapsamında toplanan gıda malzemesi ve battaniye yüklü 6 tır, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaşlar ile Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için bölgeye uğurlandı.

Aksaray İl Müftüsü Cemalettin Bal, müftülük önünde düzenlenen programda, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Kuru gıda, bakliyat, battaniye ve yaşam malzemelerini deprem bölgesine ve İdlib'e gönderdiklerini belirten Bal, "Kardeşlerimizin acısı bizim acımız. Elazığ ve Malatya'da bir deprem meydana geldi. Ülkemiz ve milletimiz açısından çok üzücü bir olay. Deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

Kampanyalarda topladıkları yardımlardan oluşan 3 tırı deprem bölgesine gönderdiklerini dile getiren Bal, "Bu üzücü olay üzerine, Aksaraylılar olarak tüm vatandaşlarımızla Elazığ'a yardım konusunda kenetlendik. Vatandaşlarımız yardım konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ayrıca 3 tırı da İdlib bölgesine göndereceğiz. Bu yardımlar toplanırken bize yardımcı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Gıda malzemesi ile battaniye bulunan 6 tır, dualarla uğurlandı.

Aksaray, Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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