Aksaray'dan Elazığ'a bir tır gıda yardımı - Son Dakika

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Aksaray Valiliği koordinesinde hayırseverlerin desteği ile deprem bölgesine dualar eliğinde 1 tır muhtelif gıda yardımı gönderildi.

Elazığ'da önceki gün akşam saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Aksaray'da valilik koordinesinde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Elazığ'a bir tır muhtelif gıda yardımı gönderildi. Yardım tırının uğurlandığı törene katılan Aksaray Valisi Ali Mantı, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu belirterek, "Elazığ'da ve Malatya'da meydana gelen deprem felaketi dolayısıyla milletimizin başı sağ olsun. Vefat edenlere Rabbim rahmet eylesin. Hastanedeki vatandaşlarımıza Rabbim acil şifalar eylesin. Bizim milletimiz büyük bir millet. Yardımlaşma, kaynaşma ve dayanışmaya her zaman tarihten bu tarafa yapan bir millet. Herhangi bir yerde bir kişinin tırnağı ağrısa, kanasa milletimiz topyekun oraya koşar. Hem inancımızdan hem milletimizin hasletlerinden dolayı milletimiz hiçbir zaman vatandaşlarımızı mağdur etmez. Devletimiz her zaman her türlü hazarda, seferde, normal zamanlarda, felaket anlarında her zaman devletimiz çok şükür güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecek. İnşallah milletimiz bu sıkıntıları hızlı bir şekilde saracak. Allah, bundan sonra memleketimizi, milletimizi, ülkemizi, devletimizi her türlü felaketlerden korusun. Bugün, Aksaray topyekun olarak yardımsever vatandaşlarımız hep birlikte seferber oldu. Herkes karınca kararınca imkanlar nispetinde yardımda bulunuyor. Bu vesileyle bugün bir tır gönderiyoruz. Dün de yardım malzemeleri gitti. İnşallah önümüzdeki haftalarda da yardım malzemelerimiz yoğun bir şekilde gönderilmeye devam edilecek. Allah milletimizi her türlü felaketten korusun. Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar kılsın" dedi.

Konuşmaların ardından yardım tırı dualar eşliğinde yola çıktı. Programa Vali Mantı'nın yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müftüsü Cemalettin Bal ve vatandaşlar katıldı.

(Yasin Can/İHA)