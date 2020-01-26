Aksaray'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi - Son Dakika

Aksaray'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

6 saat önce

Aksaray Valiliğince başlatılan kampanya kapsamında toplanan 1 tır gıda malzemesi ile battaniye, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaş için bölgeye gönderildi.

Aksaray Valiliğince başlatılan kampanya kapsamında toplanan 1 tır gıda malzemesi ile battaniye, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaş için bölgeye gönderildi.

Vali Ali Mantı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Aksaray Satış Şubesi önünde düzenlenen programda, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Kuru gıda, bakliyat, battaniye ve yaşam malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için tırı dualarla gönderdiklerini belirten Mantı, şöyle konuştu:

"Aksaray Valiliği ve hayırseverlerin katkıları ile çeşitli kuru gıdalardan oluşan yardımları hazırladık. Milletimiz herhangi bir yerde bir kişinin tırnağı ağrısa oraya koşar. Devletimiz her zaman güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Depremin ardından Aksaray topyekün olarak seferber oldu. Herkes karınca kararınca imkanları nispetince yardımda bulunuyor. Bu vesile ile bugünde bir tır gönderiyoruz. Dün de gitti. Önümüzdeki günlerde ihtiyaca göre yardımlar yine gönderilecek."

Konuşmaların ardından yardım tır, İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın yaptığı duanın ardından deprem bölgesine uğurlandı.

Aksaray'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

Malatya, Aksaray, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:07 Kaynak: AA
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