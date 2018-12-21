Aksaray'dan Gelen Heyet Başkan Fırat ile Bir Araya Geldi

Aksaray'dan gelen heyet Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat'ı ziyaret ederek, ekonomi ve tarım ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Aksaray'dan gelen heyet Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat'ı ziyaret ederek, ekonomi ve tarım ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.



Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat'ı Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve Aksaraylı iş adamları ziyaret etti. Ziyarete Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı eşlik etti.



Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat misafirlerine Ticaret Borsasının faaliyetlerinden bahsetti.



Fırat, dönemin yoğunluğunu ve yeni sezon için bölgeye düşen yağmurlarında faydalı olacağını dile getirerek yüksek verim beklediklerini söyledi.



Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök de, çalışmalarda başarılar dileyerek, misafirperverliği için Borsa Başkanı Mahmut Fırat'a ayrıca teşekkür etti.



Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan ise, küçük üreticilerin ekonomiye kattıkları değinerek, desteklenmeleri konusundaki fikirlerini sundu.



Ayrıca Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat önümüzdeki günlerde Gaziantep'te düzenlenecek olan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla gerçekleşecek olan "Ticaret Bakanlığı ve Eximbank'ı ilgilendiren Üreticilerin karşılaştığı Ekonomik Sorunlar" toplantısı için fikir alış verişinde bulundu. - ADIYAMAN

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