Aksaray'dan İdlib'e 3 tır gıda yardımı yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'dan İdlib'e 3 tır gıda yardımı yola çıktı - Son Dakika

Aksaray'dan İdlib'e 3 tır gıda yardımı yola çıktı

6 saat önce

Aksaray'da toplanan gıda malzemelerinin yüklendiği 3 tır yardım İdlib'teki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Aksaray'dan İdlib'e 3 tır gıda yardımı yola çıktı, System.String[]

Aksaray'da toplanan gıda malzemelerinin yüklendiği 3 tır yardım İdlib'teki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Aksaray İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan kampanyada toplanan gıda malzemelerini taşıyan yardım tırları Suriyelilere ulaştırılmak üzere gönderildi.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şenol Korkmaz, yok edilmeye çalışılan bir milletin elinden tutmak için ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Savaşta en mağdur kesimin çocuklar, hastalar ve yaşlılar olduğunu aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerin destekleriyle bölgeye un, soba, kömür ve kıyafet gönderdik. İslam dini, gayrimüslim de olsa zor durumda olan herkese yardım etmeyi emretmekte ve İHH olarak biz de bunun gereğini yerine getirmeye gayret etmekteyiz. Bağış yapan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Yardımlarımız artarak devam edecek."

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve topluca yapılan duanın ardından yardım tırları Suriye'ye doğru yola çıktı.

Aksaray, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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