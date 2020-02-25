Aksaray'dan İdlib'e yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, Aksaray'da toplanan yardım malzemelerinin yüklü olduğu 6 tır, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için bölgeye uğurlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katkıları ile 6 tır yardım malzemesinin toplandığını söyledi.

Gıda malzemesi ve battaniye yüklü tırları dualarla göndereceklerini anlatan Dinçer, "Yaşanan insanlık dramına dur demek, askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu yardım kampanyasını gerçekleştiriyoruz. Aksaraylıların yardımseverliği artarak devam ediyor. Yardımlarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın yapacağı yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için sivil toplum kuruluşlarımız gerekli çalışmaları yürütüyor." diye konuştu.

Aksaray sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan MÜSİAD Aksaray Şube Başkanı Eyüp Dağdaş da İdlib'de yüzyılın en büyük dramının yaşandığını belirterek, burada yaşayanların her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

Aksaray Müftüsü Cemalettin Bal tarafından yapılan duanın ardından yardım malzemesi yüklü tırlar İdlib'e uğurlandı.