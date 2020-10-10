'Aksaray'dan Kangal köpeğine yoğun talep var' - Son Dakika

'Aksaray'dan Kangal köpeğine yoğun talep var'

10.10.2020 08:51
'Aksaray'dan Kangal köpeğine yoğun talep var', System.String[]

SİVAS Valisi Salih Ayhan ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun Kangal ve Malaklı köpekleri arasındaki 'Anadolu aslanı' atışması bu türlere yönelik ilgiyi artırdı.

SİVAS Valisi Salih Ayhan ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun Kangal ve Malaklı köpekleri arasındaki 'Anadolu aslanı' atışması bu türlere yönelik ilgiyi artırdı. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya sürüde görevlendirmek için Aksaray'dan bile Kangal köpeğine yoğun talep olduğunu söyledi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 20 Eylül'de cüssesi ve boyuyla dikkat çeken, Aksaray Malaklısı olarak bilinen çoban köpeğinin 'Anadolu aslanı' olduğu şeklinde sosyal medyada paylaşımda bulununca, Kangal köpeğiyle ünlü Sivas'ın Valisi Salih Ayhan da "Her şey cüsse ile olsa, ormanların kralı Aslan değil fil olurdu" cevabını verdi. İkili arasındaki diyalog sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Bu atışmanın ardından Kangal köpeğine olan ilgi daha da arttı. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, özellikle sürü sahiplerinden yoğun talepler geldiğini söyledi.

'KANGAL KÖPEĞİNE AŞIRI İLGİ VAR'Valilerin atışmasının Kangal köpeğinin tanıtımına faydası olduğunu söyleyen Orhan Yalçınkaya, "Valilerimizin bu tatlı atışmasının Kangal köpeğine güzel bir faydası oldu. Bu hayvanların gerçek kullanılması gereken alanlar ortaya çıkmış oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından Kangal köpeğine aşırı ilgi var. Sürü sahiplerinin hepsi, sürülerinde orijinal Kangalların olmasını istiyor ve bize ulaşıyorlar. Biz de onlara saf, orijinal, aktif sürüde çalışabilen Kangal köpeklerimizi temin ediyoruz. Aksaray İç Anadolu'muzun bir ili. Koyunculuğun ve hayvancılığın aktif olduğu bir ildir. Oradan da en az 15- 20 tane sürü sahibi bizlere ulaşarak, 'bizim elimizde köpeklerimiz var, bizimle sürüde geziyorlar ama kurdu kovalayıp gerçekten sürüyü yayabilen bir Kangal köpeğine ihtiyacımız var' dediler ve biz de elimizden geldiğince yardımcı olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. 'HER KÖPEK KURDA KARŞI MÜCADELE ETMEZ'

Sürüyü korumada Kangal köpeğinin daha etkili olduğunu belirten Yalçınkaya, "Her köpek çobanla birlikte gezer ama sürüyü korumaz. Burada önemli olan çobanın yanında ona arkadaşlık etmesi değil de içgüdüsel olarak bir sürüyü savunmasıdır. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı, kurda, çakala karşı koruyabilme özelliğinin olması lazımdır. Her köpek kurdu kovalamaz, kurda karşı mücadele etmez. Burada Kangal köpeğinin farkı ortaya çıkıyor. Kangal köpeği aktif olarak koyunlarla, sürülerle ilgileniyor, kurdu kovalıyor ve savunuyor. Valilerin atışması sonrası da yoğun talep oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelip çiftliğimizi gezerek Kangal köpeklerimizden almak isteyenler var. Geliyorlar ve orijinal Kangal köpeklerimizi görüyorlar. Her amaçla kullanılan köpek var" diye konuştu.


'Aksaray'dan Kangal köpeğine yoğun talep var'
'Aksaray'dan Kangal köpeğine yoğun talep var'
'Aksaray'dan Kangal köpeğine yoğun talep var'
'Aksaray'dan Kangal köpeğine yoğun talep var'
'Aksaray'dan Kangal köpeğine yoğun talep var'
'Aksaray'dan Kangal köpeğine yoğun talep var'
'Aksaray'dan Kangal köpeğine yoğun talep var'
'Aksaray'dan Kangal köpeğine yoğun talep var'

Sivas Kangalı, Aksaray, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Aksaray'dan Kangal köpeğine yoğun talep var' - Son Dakika

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