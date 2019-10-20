Son Dakika Haberleri: Aksaray'dan Ortadoğu'ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı
Son Dakika Ekonomi Aksaray'dan Ortadoğu'ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı

Aksaray'dan Ortadoğu'ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı

1 saat önce

AKSARAY'da bir firma Ortadoğu ülkelerine yıllık yaklaşık 50 bin ton olmak üzere 75 milyon liralık yonca ihracatı yapıyor.

Aksaray'dan Ortadoğu'ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı, System.String[]

AKSARAY'da bir firma Ortadoğu ülkelerine yıllık yaklaşık 50 bin ton olmak üzere 75 milyon liralık yonca ihracatı yapıyor. Hem kendi tarlasından hem de çiftçinin ürettiği yoncaların ihracatını gerçekleştiren firma, bölgede yaklaşık 400 aile geçim kaynağı oluşturuyor.

Yenikent beldesinde faaliyet gösteren bir firma, bin 500 dönümlük arazide yonca yetiştirip, 2 yıl önce ihraç etmeye başladı. Talebin artması üzerine bölgedeki çiftçilerden de yonca toplayıp, makinelerle balya haline getiren firma, başta Dubai, Katar olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyor. Firmanın ihracat sorumlusu Ahmet Mercanoğlu, yıllık yaklaşık 50 bin ton yonca ihraç ettiklerini belirtti. Mercanoğlu, şunları söyledi:

"Çiftçilerden balya makinesi olan vatandaşlar bu işi, iç piyasa için yapıyordu. Son 2 yıldır ise yurt dışından yoğun talep olduğu için ihraç ediyoruz. 1500 dönüm kendi arazimiz var. Bunun dışında diğer üreticilerden de yonca toplayıp, Dubai, Katar, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Somali'ye gönderiliyoruz. Yılda yaklaşık 50 bin ton ihraç yapıyoruz ve yaklaşık 400 ailenin geçim kaynağı oldu. Şu an İspanya'dan da talep var. Önümüzdeki yıllarda ihracatın 60- 70 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz."

Mercanoğlu, yoncanın Ortadoğu ülkelerini ihraç edilmesinin nedenin de o ülkelere yonca ihracatında bir boşluk oluştuğunu ve bu boşluğu da Türkiye'nin doldurduğunu kaydetti.

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da kentte 216 bin dekarlık alanda yıllık 1 milyon 400 bin ton yonca üretildiğini belirtti. Artık yonca ihraç eden bir il olduklarını ifade eden Saklav, "İlimizdeki yoncanın çok kaliteli olması sebebiyle yonca ihraç ediyoruz. Ortadoğu ülkelerinden sonra bu sezon İspanya'ya ihracatımız oluştu. Şu ana kadar 50 bin ton yonca ihracatı yaptık. Bu ihracatı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

?


Orta Doğu, İhracat, Aksaray, Dubai, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Porsche, 2 binden fazla aracını geri çağırdı
Kestane hasadı için ağaca tırmanan işçilere günlük 350 TL yevmiye veriliyor Türkiye, Kazakistan'a yatırımda 600 milyon dolarla tarihi rekora ulaşacak Netflix'in abone sayısı 6,8 milyon artarak 158 milyona ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 11:32:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'dan Ortadoğu'ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]